Il nuovo set LEGO dell’Atari 2600 è stupendo

19 Luglio 2022 – 19:45

Per celebrare degnamente i 50 anni dell’azienda, LEGO ha realizzato un set da oltre 2500 pezzi dedicato alla leggendaria console Atari 2600.

The post Il nuovo set LEGO dell’Atari 2600 è stupendo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico