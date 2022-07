Celsius cerca la svolta con il mining: si salverà?

19 July 2022 – 10:00

Celsius, noto prestatore di criptovalute, ha presentato alla prima udienza di fallimento, un piano di riorganizzazione focalizzato sul mining.

