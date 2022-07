Blocco ai treni dell’altà velocità tra Roma e Firenze per un incendio

19 Luglio 2022 – 21:20

In fiamme sterpaglie in provincia di Orvieto. Interrotta la circolazione sulla direttrice tra Torino e Salerno, per Venezia e Verona. Coinvolti anche i regionali della Roma-Firenze

Fonte: Wired