Apple Pay: class action per monopolio da 1 miliardo di dollari

19 July 2022 – 16:21

Apple è accusata di guadagnare almeno 1 miliardo di dollari all’anno con pratiche lesive sulla concorrenza relative all’uso di Apple Pay.

The post Apple Pay: class action per monopolio da 1 miliardo di dollari appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico