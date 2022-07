Android Auto: TAR conferma la multa per Google

19 July 2022 – 13:01

Il TAR del Lazio conferma la multa di 102 milioni di euro a Google per aver impedito l’uso dell’app JuicePass di Enel X con Android Auto.

