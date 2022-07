Windows 11: problemi con il meteo nella build 25158

18 July 2022 – 9:51

La build 25158 di Windows 11 per gli Insider del canale Dev ha un problema con il meteo: previsioni e temperatura dei widget sono sballati.

The post Windows 11: problemi con il meteo nella build 25158 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico