iPhone 14 Max: lancio sul mercato in quantità limitate

18 July 2022 – 13:21

Recenti indiscrezioni segnalano problemi durante i test di produzione di iPhone 14 Max, il lancio potrebbe avvenire con scorte limitate.

Fonte: Punto Informatico