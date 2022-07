Google rimuove l’elenco dei permessi sul Play Store

18 July 2022 – 10:41

Con l’introduzione della sezione Data Safety, Google rimuoverà l’elenco dei permessi delle app, quindi potrebbero aumentare i rischi per la sicurezza.

