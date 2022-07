Elon Musk conferma: presto Steam sulle Tesla

18 Luglio 2022 – 19:46

In arrivo entro agosto una demo per l’integrazione di Steam sulle auto elettriche di Tesla: la conferma è giunta da Elon Musk in persona.

The post Elon Musk conferma: presto Steam sulle Tesla appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico