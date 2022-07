Samsung Galaxy Z Flip 4, spunta una nuova colorazione brillante

17 Luglio 2022 – 13:45

Trapela in rete un nuovo render di Samsung Galaxy Z Flip 4 che suggerisce l’arrivo di una interessante colorazione inedita.

The post Samsung Galaxy Z Flip 4, spunta una nuova colorazione brillante appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico