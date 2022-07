Find X5 Pro: Oppo svela due segreti nascosti

17 Luglio 2022 – 19:45

Oppo ha svelato dettagli sul sistema di raffreddamento a camera di vapore e sulle tecnologie della batteria sviluppate per il nuovo Find X5 Pro.

