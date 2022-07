NASA EMIT per studiare i cambiamenti climatici

16 Luglio 2022 – 19:45

EMIT è uno spettrometro per immagini che permetterà di studiare la composizione della polvere minerale che si trova nell’atmosfera terrestre.

The post NASA EMIT per studiare i cambiamenti climatici appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico