Microsoft acquisirà Netflix? L’ipotesi di un’analista di mercato

16 July 2022 – 16:30

Il recente accordo di partnership tra Microsoft e Netflix in ambito pubblicitario potrebbe spianare la strada ad una clamorosa acquisizione?

