Mantis: attacco DDoS record per la botnet

16 Luglio 2022 – 13:45

Cloudflare ha rilevato e bloccato un attacco DDoS da 26 milioni di richieste HTTPS al secondo effettuato dalla botnet Mantis formata da 5.000 bot.

