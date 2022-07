Buoni carburante anche per i veicoli elettrici

16 Luglio 2022 – 19:45

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per chiarire beneficiari e modalità di applicazione dei buoni carburante fino a 200 euro.

The post Buoni carburante anche per i veicoli elettrici appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico