Windows 11: problemi con l’aggiornamento KB5015814

15 Luglio 2022 – 19:46

Alcuni utenti hanno segnalato vari problemi con l’aggiornamento cumulativo KB5015814 per Windows 11 distribuito da Microsoft il 12 luglio.

