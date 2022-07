Tor Browser 11.5 aggira automaticamente la censura

15 Luglio 2022 – 19:45

Tor Browser 11.5 permette di applicare automaticamente i bridge che servono per aggirare la censura in alcuni paesi, come Cina e Russia.

