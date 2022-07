Siti WordPress usati per rubare i dati degli utenti

15 July 2022 – 13:01

Ignoti cybercriminali hanno usato siti WordPressi per effettuare attacchi di phishing e rubare i dati degli utenti tramite un sito fasullo di PayPal.

