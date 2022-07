Si riapre il progetto di una piattaforma nazionale per raccogliere online le firme sulle proposte di referendum

15 Luglio 2022 – 18:20

Il ministro per la Transizione digitale Colao riapre alla possibilità di avviare il sistema per siglare in rete proposte di legge da sottoporre poi a consultazione popolare. La spinta dell’Associazione Coscioni per il via libera

Fonte: Wired