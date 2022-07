Monete di TikTok, cosa sono e quanto valgono

15 Luglio 2022 – 22:45

Ti sei mai chiesto cosa sono i regali live di TikTok e quanto valgono le monete inviate? Ecco come guadagnano i creator.

The post Monete di TikTok, cosa sono e quanto valgono appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico