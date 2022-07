Microsoft scopre HolyGhost, ransomware nordcoreano

15 Luglio 2022 – 16:45

HolyGhost è stato utilizzato da cybercriminali nordcoreani per effettuare diversi attacchi contro piccole aziende in diversi paesi.

The post Microsoft scopre HolyGhost, ransomware nordcoreano appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico