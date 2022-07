Lenovo IdeaPad 3: sconto -150€ sul laptop

15 Luglio 2022 – 19:45

Processore Intel Core, design ricercato e tutte le funzionalità del sistema Windows per questo portatile Lenovo: IdeaPad 3 in forte sconto.

The post Lenovo IdeaPad 3: sconto -150€ sul laptop appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico