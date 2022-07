iPhone 15 Pro Max: unico modello con lente periscopica

15 July 2022 – 12:55

Per Ming-Chi Kuo iPhone 15 Pro Max sarà l’unico con la lente periscopica, il Pro continuerà a montare il teleobiettivo per lo zoom ottico.

The post iPhone 15 Pro Max: unico modello con lente periscopica appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico