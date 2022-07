Binance, 5 anni: dalla lettera di CZ agli investitori

15 Luglio 2022 – 16:45

Il fondatore e numero uno dell’exchange ripercorre i cinque anni trascorsi dalla creazione di Binance: la lettera firmata dal CEO CZ.

