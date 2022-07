Apple: il secondo modello del visore arriverà prima

15 Luglio 2022 – 13:45

Continuano a circolare le indiscrezioni riguardo il visore AR/VR che Apple intende lanciare. Per il momento non vi è ancora nulla di ufficiale, ma secondo precedenti indiscrezioni il dispositivo farà il suo debutto nel 2023. A confermare la suddetta testi ci ha pensato anche la testata coreana ETNews, citando fonti della filiera produttiva. Apple: il […]

The post Apple: il secondo modello del visore arriverà prima appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico