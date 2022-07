Uso dati dei venditori: ecco le proposte di Amazon

14 July 2022 – 15:52

Amazon ha comunicato alla Commissione europea gli impegni relativi all’uso dei dati dei venditori indipendenti, del Buy Box e del programma Prime.

