Portabilità dei dati: Google risponde all’AGCM

14 July 2022 – 19:20

Google ha risposto all’autorità antitrust, sottolineando che gli utenti possono spostare i propri dati da un servizio all’altro con Takeout.

