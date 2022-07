Criptovalute usate per riciclare 10 milioni di euro

14 Luglio 2022 – 19:46

La Guardia di Finanza di Firenze ha scoperto il riciclaggio di 10 milioni di euro in criptovalute attraverso diversi exchange di paesi esteri.

