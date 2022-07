Bandai Namco (Elden Ring) conferma il data breach

14 July 2022 – 10:05

Il publisher Bandai Namco (Elden Ring, Dark Souls, Soulcalibur) ha confermato l’attacco ransomware subito e il conseguente data breach.

The post Bandai Namco (Elden Ring) conferma il data breach appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico