ASUS, dove il Prime Day non è ancora finito

14 Luglio 2022 – 19:45

Chi non ha trovato il laptop desiderato durante il Prime Day ha ancora i tempi supplementari a disposizione: sconti ancora altissimi per ASUS, Lenovo e Acer.

The post ASUS, dove il Prime Day non è ancora finito appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico