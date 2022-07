Amazon consegna i video di Ring senza permesso

14 Luglio 2022 – 19:45

Amazon ha ammesso di aver consegnato 11 registrazioni video dei dispositivi Ring alle forze dell’ordine statunitensi, senza il consenso degli utenti.

