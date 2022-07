Twitter denuncia Musk: inizia lo scontro legale

13 July 2022 – 10:21

Twitter ha denunciato Elon Musk per aver violato l’accordo di acquisizione sottoscritto il 25 aprile e per obbligarlo a completare la transazione.

The post Twitter denuncia Musk: inizia lo scontro legale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico