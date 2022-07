Spotify ha comprato il gioco musicale Heardle

13 July 2022 – 10:39

Spotify ha fatto sapere di aver effettuato l’acquisizione di Heardle, un gioco musicale lanciato a marzo 2022 e ispirato a Wordle.

