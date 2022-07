La società che gestiva la centrale nucleare di Fukushima deve pagare 95 miliardi di risarcimento

13 July 2022 – 15:00

Cinque ex dirigenti della società sono stati condannati in Giappone per non aver assunto le necessarie contromisure per prevenire il disastro del 2011, nonostante le richieste e gli studi del governo e degli azionisti

Fonte: Wired