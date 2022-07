Fusione Google Duo-Meet: avviata la prima fase

13 Luglio 2022 – 13:45

L’azienda di Mountain View ha iniziato ad aggiungere le funzionalità di Google Meet in Google Duo, dando il via alla fase 1 della fusione.

The post Fusione Google Duo-Meet: avviata la prima fase appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico