Display ultrawide: quando dimensioni e sconto sono MAXI

13 July 2022 – 10:42

Schermi di grandi dimensioni, con sviluppo orizzontale, ideali per sostituire due monitor affiancati: un grande investimento, oggi con gran risparmio.

