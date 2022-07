BlackCat e LockBit: motore di ricerca dei dati

13 July 2022 – 16:22

I cybercriminali di BlackCat e LockBit hanno creato un motore di ricerca per i dati rubati dalle vittime che non hanno pagato il riscatto.

