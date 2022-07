Asciugacapelli Xiaomi a soli 36€ con i Prime Day 2022

13 Luglio 2022 – 13:46

L’innovativo asciugacapelli Xiaomi è tra le offerte Amazon per i Prime Day 2022. Lo paghi al prezzo migliore di sempre.

The post Asciugacapelli Xiaomi a soli 36€ con i Prime Day 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico