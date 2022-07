Apple: monitor esterno Mini-LED con ProMotion nel 2023

13 Luglio 2022 – 19:45

Ross Young riferisce che Apple lancerà un nuovo monitor esterno da 27 pollici a inizio 2023, sarà di tipo Mini-LED con tecnologia ProMotion.

