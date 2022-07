Apple: iPad Pro con display OLED in cantiere

13 Luglio 2022 – 13:45

A quanto pare, nel 2024 Apple lancerà sul mercato nuovi modelli di iPad Pro dotati di schermo OLED, presumibilmente di Samsung e LG.

The post Apple: iPad Pro con display OLED in cantiere appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico