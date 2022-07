Xiaomi Mi Smart Band 7 a un prezzo esclusivo per il Prime Day 2022

12 July 2022 – 7:30

La nuovissima e potente Xiaomi Mi Smart Band 7 è ora a un prezzo esclusivo: cogli l’occasione del Prime Day e acquistala in forte sconto.

The post Xiaomi Mi Smart Band 7 a un prezzo esclusivo per il Prime Day 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico