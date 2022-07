Xiaomi 12X a un prezzo fuori di testa per il Prime Day 2022

12 July 2022 – 1:30

Il nuovissimo Xiaomi 12X grazie al Prime Day 2022 lo acquisti al 29% di sconto: sbrigati subito e approfitta di questa eccezionale promozione.

The post Xiaomi 12X a un prezzo fuori di testa per il Prime Day 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico