Xiaomi 11T Pro 5G al 49% di sconto: la follia del Prime Day 2022

12 July 2022 – 1:20

Errore di prezzo al Prime Day 2022? No di certo, ma lo sconto del 49% è davvero incredibile sul fantastico Xiaomi 11T Pro 5G: approfittane!

The post Xiaomi 11T Pro 5G al 49% di sconto: la follia del Prime Day 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico