Twitter vs Musk: accordo di acquisizione ancora valido

12 July 2022 – 10:01

Secondo gli avvocati di Twitter, Elon Musk non può interrompere la transazione, quindi l’accordo di acquisizione è ancora valido.

The post Twitter vs Musk: accordo di acquisizione ancora valido appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico