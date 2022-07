Samsung Galaxy Tab S8 a 210 euro in meno con il Prime Day

12 July 2022 – 1:10

Acquista subito il tablet top di gamma Samsung Galaxy S8 scontato di 210 euro su Amazon grazie al Prime Day prima che finisca in sold out.

The post Samsung Galaxy Tab S8 a 210 euro in meno con il Prime Day appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico