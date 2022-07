Microsoft 365: fine supporto per Windows 7 e altri sistemi

12 July 2022 – 10:33

Microsoft ha comunicato che da gennaio 2023 terminerà il supporto per le applicazioni Microsoft 365 per alcuni suoi vecchi sistemi operativi.

