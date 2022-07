JWST: ecco le prime immagini dello spazio profondo

12 Luglio 2022 – 19:46

La NASA ha svelato le prime immagini a colori scattate dal James Webb Space Telescope che si trova a 1,5 milioni di Km dalla Terra.

