Il ripetitore WiFi di Xiaomi in sconto al Prime Day

12 July 2022 – 16:36

Il ripetitore Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 porta la connettività wireless ovunque, anche lontano dal router: è in sconto al Prime Day.

