Funko POP: la Top 5 delle offerte Prime Day

12 Luglio 2022 – 19:45

Anche i Funko POP sono protagonisti del Prime Day, con alcuni sconti sulla linea di collezionabili: ne abbiamo selezionati cinque.

The post Funko POP: la Top 5 delle offerte Prime Day appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico