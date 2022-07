Fire Stick 4K Max: rendi smart la TV a 36 euro grazie al Prime Day 2022

12 July 2022 – 7:00

Grazie ai super sconti del Prime Day 2022 di Amazon oggi trasformi il tuo vecchio televisore in una smart TV con Fire Stick 4K Max a soli 36 euro.

The post Fire Stick 4K Max: rendi smart la TV a 36 euro grazie al Prime Day 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico